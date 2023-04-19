شاهد.. تساقط كثيف للبرد غرب بيشة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد على أحياء غرب بيشة، مساء اليوم الأربعاء، ليلة 29 رمضان.

سيول بني تميم

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، ارتباك حركة المرور في حوطة بني تميم به هطول أمطار غزيرة وجريان السيول.

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وأظهر المقطع، كيفية تعامل الأهالي مع السيول، حيث التف عدد من المواطنين حول السيل للاستمتاع بالأجواء، بينما فضل البعض الآخر العودة من الطريق المعاكس لاستئناف حركة السير.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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