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السنة الكريمة.. نصوم رمضانين بعام ميلادي واحد في هذا الموعد
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السنة الكريمة.. نصوم رمضانين بعام ميلادي واحد في هذا الموعد

السنة الكريمة.. نصوم رمضانين بعام ميلادي واحد في هذا الموعد

السنة الكريمة.. نصوم رمضانين بعام ميلادي واحد في هذا الموعد
١١:٢٦:٠٤ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق إننا صمنا في هذه السنة بآخر الربيع، وبعد ثلاث سنوات سنصوم في آخر الشتاء.

وأوضح أنه بعد ست سنوات سنصوم في عز الشتاء، وبعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030م.

رمضانين في سنة ميلادية واحدة:

وتابع قائلا: ” إننا بعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة ميلادية واحدة” وهو ما يعرف بالسنة الكريمة.

ونوه الزعاق أيضا: سنة 2030م، تحتضن بين دفتيها عامي 1451هـ، 1452هـ. وأن رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة، لأن السنة الهجرية أنقص من الميلادية بـ11 يوما تقريبا.

كما أشار إلى أن صيام رمضانين في سنة واحدة يحدث في الأعوام الميلادية دون الهجرية ويتكرر كل 33 عاما.

وأوضح في حديثه أنه حدث في عامي 1965م، و1997م، وسيحدث في عام 2030م، ويتكرر حدوثه في عام 2063م.

وأضاف: عام 1451هـ، يبدأ رمضان في 5 يناير 2030م، وفي عام 1452هــ يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030، بمعنى أن تلك السنة الميلادية سنصوم فيها 36 يوماً، 30 يوماً تابعة لـ1451هـ، وستة أيام في 1452هـ.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد السنة الكريمة الطقس خالد الزعاق صيام رمضان

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