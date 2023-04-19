الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لائحة تنفيذية لحماية حقوقك.. الطيران المدني: حقك محفوط في حال تم رفض إركابك
شاهد.. تساقط كثيف للبرد غرب بيشة
السنة الكريمة.. نصوم رمضانين بعام ميلادي واحد في هذا الموعد
كسوف للشمس غدا في هذه الأوقات
مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
لحملة الثانوية.. الخطوط السعودية للتموين تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لائحة تنفيذية لحماية حقوقك.. الطيران المدني: حقك محفوط في حال تم رفض إركابك

لائحة تنفيذية لحماية حقوقك.. الطيران المدني: حقك محفوط في حال تم رفض إركابك

لائحة تنفيذية لحماية حقوقك.. الطيران المدني: حقك محفوط في حال تم رفض إركابك
١١:٣٦:٤٩ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع للطيران المدني، حقوق الركاب، في حال تم رفض إركاب المستفيد، وطالبت  بالاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

مطالبة الناقل الجوي بالتعويض

وأفاد حساب العناية بالمستفيدين أنه يحق للمستفيد مطالبة الناقل الجوي بالتعويض حسب اللائحة، وتشمل:

– ترقية عند توافر مقاعد بديلة على درجة أعلى بدون مقابل.

– أو إعادة قيمة التذكرة (خط السير غير المستخدم) بالإضافة إلى تعويض يعادل 100% من قيمة تلك التذكرة.

– إتاحة حق الاختيار للعميل بين أن يقوم بالسفر على الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر على أن يتحمل الناقل الجوي فرق تكلفة الإركاب إن وجد.

اقرأ أيضا:

الطيران المدني: “حقك محفوظ” في حال تأخر رحلتك

3 حقوق للمسافرين

وفي وقت سابق، أفاد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة الطيران المدني عبر “تويتر”، أنه في حال تأخر موعد الإقلاع عن الموعد المحدد للمغادرة، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بـ

1- مرطبات أو مشروبات، بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي

2- وجبة ملائمة، بعد مرور 3 ساعات من الموعد

3- سكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه، بعد مرور 6 ساعات من تأخر موعد الإقلاع

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الطيران المدني حقوق المستفيدين مطالية بالتعويض

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة 38 شخصاً إثر حريق في دار للمسنين بالصين

وفاة 38 شخصاً إثر حريق في دار للمسنين بالصين

١٠:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
أمير الكويت يقلد خادم الحرمين قلادة مبارك الكبير

أمير الكويت يقلد خادم الحرمين قلادة مبارك الكبير

٠٩:٤٨ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦
عبر 330 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10647 نقطة

عبر 330 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 10647 نقطة

٠٤:٤٦ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠٢٣
عضو بـ«الشورى» يطالب بإعادة تدوير الأدوية الزائدة عن حاجة المريض

عضو بـ«الشورى» يطالب بإعادة تدوير الأدوية الزائدة عن حاجة المريض

٠٣:٢٨ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *