لائحة تنفيذية لحماية حقوقك.. الطيران المدني: حقك محفوط في حال تم رفض إركابك

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابع للطيران المدني، حقوق الركاب، في حال تم رفض إركاب المستفيد، وطالبت بالاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

مطالبة الناقل الجوي بالتعويض

وأفاد حساب العناية بالمستفيدين أنه يحق للمستفيد مطالبة الناقل الجوي بالتعويض حسب اللائحة، وتشمل:

– ترقية عند توافر مقاعد بديلة على درجة أعلى بدون مقابل.

– أو إعادة قيمة التذكرة (خط السير غير المستخدم) بالإضافة إلى تعويض يعادل 100% من قيمة تلك التذكرة.

– إتاحة حق الاختيار للعميل بين أن يقوم بالسفر على الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر على أن يتحمل الناقل الجوي فرق تكلفة الإركاب إن وجد.

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3 حقوق للمسافرين

وفي وقت سابق، أفاد الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة الطيران المدني عبر “تويتر”، أنه في حال تأخر موعد الإقلاع عن الموعد المحدد للمغادرة، يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بـ

1- مرطبات أو مشروبات، بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي

2- وجبة ملائمة، بعد مرور 3 ساعات من الموعد

3- سكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه، بعد مرور 6 ساعات من تأخر موعد الإقلاع