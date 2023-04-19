فيديو يوثق لحظة انفجار هائل داخل مصنع بالهند

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وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام لحظة انفجار هائل وقع داخل مصنع للألعاب النارية في الهند.

ويظهر الفيديو أصواتا مدوية لحظة وقوع الانفجار الذي تم داخل مصنع يقع على ساحل نهر أو بحيرة، على ما يبدو من خلال الفيديو.

انفجار في مصنع للأغذية:

وفي وقت سابق لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة انفجار غلاية بخارية في مصنع للأغذية في الهند.

كما لقي أيضا 23 شخصا مصرعهم وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار مصنع ألعاب نارية.

فيما توفي 10 أشخاص وأصيب 40 آخرين في انفجار مصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا غربي البلاد.

مصنع كيماويات:

وفي العام الماضي أصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ في تصريح صحفي حينها : أن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولانا التي تبعد نحو 60 كيلومترا شمالا عن العاصمة نيودلهي.

وأضاف سينغ أن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض جراء الانفجار الهائل بالمصنع.

وتابع المتحدث باسم الشرطة سوريندرا سينغ أن عدد القتلى يمكن أن يزيد وذلك لوجود بعض الإصابات الخطيرة.

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