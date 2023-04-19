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مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
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مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي

مصاحف بلغة برايل.. استعدادات هائلة لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
١٠:٥٩:٢٤ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين والزوار في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي التي تشھد إقبالاً كبیراً من الزوار والمصلين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خطة ميدانية متكاملة

وسعت الوكالة على تنفیذ خطة میدانیة متكاملة بالتعاون مع الجھات الأمنية تسهيلاً وتيسيراً على زوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

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تسخير التقنيات والتطبيقات

وعملت الوكالة على تھیئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن یظھر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به لینعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان.

وكثفت الوكالة من جھودھا للتأكد من اكتمال جمیع الخدمات وتسخیر التقنیات والتطبیقات الحدیثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي.

 

مصاحف بلغة برايل

كما أولت وكالة شؤون المسجد النبوي اهتمامًا كبيًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة “برايل”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المسجد النبوي شؤون الحرمين ليلة ختم القرآن مصاحف بلغة برايل

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