تواصل – فريق التحرير:

تمكن الدفاع المدني في الدوادمي، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد -.

إنقاذ 3 أشخاص

وفي وقت سابق، أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بالدوادمي ثلاثة أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتهم.

ونشر “الدفاع المدني” في حسابه عبر موقع “تويتر”، صورًا لعملية الإنقاذ للمواطنين العالقين في السيل، منوها أن الأشخاص الثلاثة “بصحة جيدة – ولله الحمد”.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن انتشال جثث ثلاثة أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بمنطقة القصيم بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

اقرأ أيضا:

لحظة إنقاذ شخص علقت سيارته وسط السيول بالدوادمي (فيديو)

وفي وسباق مواز، كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الرياح، مثيرة للأتربة والغبار, مع جريان للسيـول, تساقط البرد, تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من اليوم وتستمر حتى الأحد القادم.

أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة

كما حذر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأشار إلى أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.