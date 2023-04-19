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تنبيهات الأرصاد: أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم حتى صباح الخميس

تنبيهات الأرصاد: أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم حتى صباح الخميس

تنبيهات الأرصاد: أمطار على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم حتى صباح الخميس
١٠:١١:٤٥ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح غدًا الخميس.

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كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الرياح، مثيرة للأتربة والغبار, مع جريان للسيـول, تساقط البرد, تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من اليوم وتستمر حتى الأحد القادم.

أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة

كما حذر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأشار إلى أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.

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أخبار السعودية اليوم العاصمة المقدسة تنبيهات الأرصاد توقعات الأرصاد محافظة الجموم

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