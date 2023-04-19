تقديم 10 ملايين خدمة دعوية للمعتمرين خلال شهر رمضان

تواصل- واس:

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، (9,914,665) خدمة دعوية وإرشادية.

خدمات توعية للمعتمرين:

جاء هذا منذ انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية في شهر شعبان الماضي حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444هـ.

وتمثلت في تقديم كلمات وعظية ودروس علمية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالإفتاء ورسائل الشاشات الإلكترونية والرسائل النصية التوعوية، حيث استفاد من كافة الخدمات المقدمة نحو (7,920,805) مستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة المعتمرين، تزامناً مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، على مدار الساعة.

البرامج الدعوية:

وشملت البرامج الدعوية التي نفذتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية خلال رمضان الحالي:

– تقديم 13956 درساً وكلمة وعظية, وبثّ 3656000 رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية.

– بث 4880000 رسالة نصية إلى جوالات المعتمرين, وإجابة 9250 سؤالاً عبر خدمة الفتوى من خلال أجهزة الأيباد.

– 93000 إجابة السائل عبر الهاتف المجاني, و980500 إجابة السائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية.

– توزيع 35600 كتاب ومطوية, و211055 استخداماً للشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية بلغات عالمية, إلى جانب تقديم 28860 منشطاً للدعاة والمترجمين.

كما قدمت الأمانة خدماتها الدعوية في مواقع عدة تتضمن مساجد الحل ومساجد العاصمة المقدسة, وكبائن التوعية الإسلامية في جبل الرحمة بمشعر عرفات, ومصليات المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي.

وشارك في تقديم البرامج الدعوية أكثر 163 كادراً سخروا إمكاناتهم لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة حتى يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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