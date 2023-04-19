رسمياً.. “تويتر إنك” تغير اسمها لـ”إكس كورب”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تويتر، تغيير حساب الأعمال على المنصة بأنها من تويتر إلى “إكس كورب/ X Corp”، وذلك تأكيداً لما كشفت عنه خلال الأيام الماضية ملفات المحكمة.

الهدف من القرار

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الملياردير والرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” نحو إعادة شركة وسائل التواصل الاجتماعي نحو رؤيته النهائية للتطبيق الشامل “إكس/ X”.

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وأوضحت الشركة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، لأصحاب حسابات الأعمال: نكتب إليكم لإعلامكم بأنه قد أُعيد تسمية “تويتر إنك/ Twitter Inc” إلى “إكس كورب/ X Corp”، وستظل خدمة تويتر تُعرف باسم “تويتر”، وفقاً لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”.

شروط الخدمة

وتابعت الشركة: من الآن فصاعداً، يمكنكم الرجوع إلى “إكس كورب” بدلاً من “تويتر، إنك” لجميع سجلات التعاقد والفوترة وغيرها من السجلات التي قد تكون لديكم.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت أيضاً بعض التحديثات على شروط الخدمة، وسياسة الخصوصية، واتفاقية معالجة البيانات، وغيرها من الشروط والسياسات حسب الاقتضاء لتعكس أن “تويتر، إنك” أصبحت الآن “إكس كورب”.

دعوى قضائية

وكانت أوراق رسمية في دعوى قضائية مقامة ضد “تويتر”، كشفت أن الشركة الأمريكية غيرت اسمها ولم تعد تحمل اسم “تويتر إنك/ Twitter Inc”، وأن اسمها الحالي هو “أكس كورب/ X Corp”، إلا أن هذا لا يغير من اسم منصة “تويتر/ Twitter”.

وبحسب مستندات الدعوى، فإن لورا لوومر، إحدى الشخصيات المؤثرة من اليمين المتطرف على المنصة الاجتماعية، أقامت دعوى ضد شبكة التغريدات على خلفية حظر حسابها الشخصي في 2019، ومؤخراً قدمت شركة تويتر مستندات تظهر تحولها إلى “شركة إكس” بمقتضى عملية دمج.

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