شاهد.. أمطار الخير تزيد المسجد النبوي جمالاً وبهاءً ليلة 29 رمضان

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف وساحاته مساء اليوم، ليلة 29 من ليالي شهر رمضان المباركات.

أمطار المسجد النبوي

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على المسجد النبوي، زادته جمالاً وبهاءً، مع تزايد أعداد الزوار والمصلين في أجواء إيمانية ليلة 29 رمضان آخر الليالي الوتر في شهر الصيام.

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توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

هطول أمطار رعدية

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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