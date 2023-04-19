الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمطار الخير تزيد المسجد النبوي جمالاً وبهاءً ليلة 29 رمضان
الصفوف امتدت آلاف الأمتار.. توافد ملايين المعتمرين والمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالحرم المكي
شاهد.. هكذا استقبل أهالي حوطة بني تميم السيل
شاهد.. مرضى يقفذون من النوافذ هربًا من حريق هائل داخل مستشفى في الصين
يقتل ابنه في ميدان عام أمام المارة بالقاهرة والسبب صادم
شؤون الحرمين تفعل خدمة “إرشادي” لتقديم وتوزيع الرموز الإرشادية في المسجد الحرام

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. أمطار الخير تزيد المسجد النبوي جمالاً وبهاءً ليلة 29 رمضان

شاهد.. أمطار الخير تزيد المسجد النبوي جمالاً وبهاءً ليلة 29 رمضان

شاهد.. أمطار الخير تزيد المسجد النبوي جمالاً وبهاءً ليلة 29 رمضان
٠٩:٥٨:٥١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف وساحاته مساء اليوم، ليلة 29 من ليالي شهر رمضان المباركات.

أمطار المسجد النبوي

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على المسجد النبوي، زادته جمالاً وبهاءً، مع تزايد أعداد الزوار والمصلين في أجواء إيمانية ليلة 29 رمضان آخر الليالي الوتر في شهر الصيام.

اقرأ أيضا:

أكثر من مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

هطول أمطار رعدية

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضا:

طلبا للمغفرة والرحمة.. زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ رمضان (صور)

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار المسجد النبوي المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
مشهد رائع.. هجرة جماعية للدلافين في أحد المحيطات (فيديو)

مشهد رائع.. هجرة جماعية للدلافين في أحد المحيطات (فيديو)

٠٢:٠٦ م، الأثنين، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٧
«الخثلان» يوضح حقيقة العلاقة بين سواد الوجه بعد الوفاة وسوء الخاتمة (فيديو)

«الخثلان» يوضح حقيقة العلاقة بين سواد الوجه بعد الوفاة وسوء الخاتمة (فيديو)

١٠:٥٩ م، الخميس، ٠٨ مارس ٢٠١٨
شاهد.. ماذا فعلت قطة للخروج من مكان عميق سقطت فيه

شاهد.. ماذا فعلت قطة للخروج من مكان عميق سقطت فيه

١٠:١١ ص، الخميس، ١٠ فبراير ٢٠٢٢
شاهد.. مواطن يُوفِّر الطعام والماء للطيور أمام منزله

شاهد.. مواطن يُوفِّر الطعام والماء للطيور أمام منزله

٠٢:٣١ م، الأثنين، ١٤ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *