دولة تعلن فرار مئات الجنود السودانيين إلى أراضيها

تواصل- فريق التحرير:

في سلسلة تطورات الأحداث المتسارعة في السودان، التي تسببت فيها الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، فر المئات من العسكريين إلى الأراضي التشادية.

فرار مئات الجنود االسودانيين:

وكانت وزارة الدفاع التشادية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن 320 عسكريا سودانيا فروا من المعارك الدائرة في بلدهم وعبروا الحدود إلى أراضيها.

وأكد وزير الدفاع داود يايا إبراهيم، أن العسكريين السودانيين دخلوا أراضينا.

وبحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية، فقد أوضح خلال مؤتمر صحفي أنه تم نزع سلاحهم جميعا، وإيواؤهم.

وأضاف أن من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصرا من القوات المسلحة السودانية، من درك وشرطة وجيش، منوها أنهم فرّوا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع:

ويشهد السودان لليوم الخامس على التوالي، اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى.

كما تبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

يذكر أنه تم تشكيل قوات الدعم السريع عام 2013، لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور “غرب”.

وتولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن، إلا أن خلافات بشأن دمجها في الجيش النظامي مؤخرا فجرت توترات واشتباكات بين الطرفين.

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