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مرض قاتل يسببه لعاب البعوض

مرض قاتل يسببه لعاب البعوض

مرض قاتل يسببه لعاب البعوض
١١:٥٧:١٠ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر بحث جديد أن لعاب البعوض الذي يحمل الفيروس المسبب لحمى الضنك، يحتوي أيضا على مادة تثبط استجابة جهاز المناعة لدى البشر وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الحمض النووي

ومن خلال ثلاث طرق تحليلية منفصلة، حدد العلماء نوعا معينا من الحمض النووي الريبي الفيروسي، أو المرسال الكيميائي، يسمى “sfRNA” في لعاب البعوض المصاب، الذي يمنع بشكل أساسي آليات الدفاع التي يملكها جسم الإنسان ضد العدوى.

لدغة البعوض

من جانبها، اعتبرت عالمة الكيمياء الحيوية، تانيا ستريليتس، من جامعة فيرجينيا، أنه أمر لا يصدق، أن يتمكن الفيروس من اختطاف هذه الجزيئات، بحيث يمنحها التوصيل المشترك في موقع لدغة البعوض ميزة في الإصابة بالعدوى، حسب “الوطن”.

وتوفر هذه النتائج وجهات نظر جديدة حول كيفية مواجهة عدوى فيروس حمى الضنك،  وهو مرض يُنقل عن طريق البعوض، من اللدغة الأولى للبعوضة.

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حمى الضنك

ويتم تحميل “sfRNA” في حجرات غشائية تسمى الحويصلات خارج الخلية، جاهزة للتسليم. ويبدو أن فيروس حمى الضنك “يدمر بيولوجيا البعوض”، لمنحه فرصة أفضل للانتشار.

الكلمات الدلالية:
حمى الضنك دراسة علمية لدغة البعوض مرض قاتل

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