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الصفوف امتدت آلاف الأمتار.. توافد ملايين المعتمرين والمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالحرم المكي
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الصفوف امتدت آلاف الأمتار.. توافد ملايين المعتمرين والمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالحرم المكي

الصفوف امتدت آلاف الأمتار.. توافد ملايين المعتمرين والمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالحرم المكي

الصفوف امتدت آلاف الأمتار.. توافد ملايين المعتمرين والمصلين لأداء صلاة العشاء والتراويح بالحرم المكي
٠٩:٤٨:٤٧ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهد المسجد الحرام، منذ صباح اليوم الأربعاء، توافد الملايين من المعتمرين والمصلين.

ملايين المعتمرين والمصلين:

وحرص المعتمرون والمصلون على أداة صلاة المغرب والعشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن، حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

تكثيف الأعمال بالمسجد الحرام:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قامت بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه.

وجاء ذلك التعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت.

مبادرة إرشادي:

كما فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي عبر إدارة خدمة الزائر الصغير مبادرة “إرشادي”.

ويأتي ذلك لتوزيع الرموز الإرشادية بالمسجد الحرام لمعرفة المواقع المكانية والمعالم بالمسجد الحرام، مستهدفة بذلك كبار السن غير الناطقين باللغة العربية والزائر الصغير.

وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا و تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، أوضح ذلك سعادة مدير إدارة خدمة الزائر الصغير الأستاذ فهد بن سالم الحتيرشي.

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اخبار السعودية المسجد الحرام المصلين في الحرم معتمرين

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