كسوف للشمس غدا في هذه الأوقات

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أوضح المرصد الفلكي لجامعة المجمعة، اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس يشهد ظاهرة فلكية، وهي كسوف الشمس، والذي لن يكون مشاهدا في المملكة.

الرابعة فجرا

وسيبدأ الكسوف، حسبما أفاد المرصد، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، ويبلغ ذروته في السابعة صباحا، حسب “الإخبارية”.

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كسوف الشمس الهجين:

ويسمى هذا الكسوف بـ “كسوف الشمس الهجين”، والذي سيظهر في العديد من الأماكن من بينها أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا.

وأفادت الجمعية الفلكية بجدة، أن مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية، الموافق 29 رمضان 20 أبريل، ستظهر بها ظاهرة كسوف الشمس.

ونوهت أنه سيكون واضحا أيضا في جنوب شرق آسيا وشرق جزر الهند وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا ومناطق أخرى في غرب المحيط الهادئ.

مدة الكسوف:

وسيستمر كسوف الشمس لمدة 3 ساعات و 19 دقيقة وسيقطع الظل المركزي للقمر مساراً سيبلغ طوله 13,800 كيلومترًا وبعرض حوالي 49 كيلومتراً وسيغطي 0.07٪ من مساحة سطح الأرض.

كما سيمر القمر أمام الشمس، لينتج ظاهر كسوف متنوعة، تبدأ بكسوف الحلقي فوق المحيط الهندي.

وأشارت إلى أنه ينتقل إلى كسوف كلي أثناء تحركه فوق غرب أستراليا وينتهي ككسوف حلقي فوق جنوب المحيط الهادئ.