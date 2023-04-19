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عاجل.. إغلاق نفق جرول المؤدي إلى المسجد الحرام وقصره على المعتمرين

عاجل.. إغلاق نفق جرول المؤدي إلى المسجد الحرام وقصره على المعتمرين

عاجل.. إغلاق نفق جرول المؤدي إلى المسجد الحرام وقصره على المعتمرين
٠٩:١٠:٣٥ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تم إغلاق نفق جرول المؤدي إلى المسجد الحرام والسماح للمعتمرين بالدخول فقط.

ويعد نفق جرول أحد أهم الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام وهو مجهز بالكامل للزوار والمعتمرين

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تسهيلا لحركة الدخول والخروج

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة المشاريع افتتحت نفق المشاة من جرول إلى ساحات الحرم الشمالية؛ تسهيلا لحركة الدخول والخروج للمصلين والمعتمرين من المسجد الحرام وإليه؛ ضمن استعدادات الرئاسة  لموسم شهر رمضان المبارك.

استقرار الزوار والمعتمرين

وأوضح وكيل التوسعة الشمالية بإدارة المشاريع المهندس سعد بن خضران الزهراني أن هذا الافتتاح المهم الذي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام ونائبه لشؤون المسجد الحرام  لحرصهما الدائم على راحة واستقرار الزوار والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك؛ فقد تم فتح النفق والاستفادة منه الذي يعد أحد أهم الطرق المؤدية للمسجد الحرام، والمجهز بإضاءة كاملة وتكييف، ودورات مياه للرجال والنساء.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم المسجد الحرام شهر رمضان عمرة رمضان

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