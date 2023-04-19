يقتل ابنه في ميدان عام أمام المارة بالقاهرة والسبب صادم

تواصل- فريق التحرير:

شهدت مصر جريمة مروعة أمام المواطنين في أحد شوارع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، إذ أقدم رجل على قتل ابنه.

التفاصيل

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف محلية، فقد شهد ميدان الجامع بمصر الجديدة واقعة مؤسفة، عندما نشبت مشاجرة بين أب ونجله الصبي، وانتهت بمقتل الابن وسط الشارع وأمام المارة.

مشاجرة وقتل

البداية كانت ببلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين أب ونجله انتهت بمقتل الأخير، وعلى الفور انتقل إلى هناك رجال المباحث وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين أب ونجله يعملان في مسح الأحذية بسبب الإيراد اليومي.

طعنة بالصدر

وخلال ذلك اعتدى الأب على نجله البالغ من العمر 14 سنة بسلاح أبيض بطعنة نافذة فى الصدر لقي مصرعه على إثرها.

تم إخطار جهات التحقيق وأمرت بوضع الجثة بالمشرحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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