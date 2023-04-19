شؤون الحرمين تفعل خدمة “إرشادي” لتقديم وتوزيع الرموز الإرشادية في المسجد الحرام

تواصل- واس:

فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي عبر إدارة خدمة الزائر الصغير مبادرة “إرشادي”.

وذلك لتوزيع الرموز الإرشادية بالمسجد الحرام لمعرفة المواقع المكانية والمعالم بالمسجد الحرام، مستهدفة بذلك كبار السن غير الناطقين باللغة العربية والزائر الصغير.

من الوصول إلى الحصول

وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة ” خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا و تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، أوضح ذلك سعادة مدير إدارة خدمة الزائر الصغير الأستاذ فهد بن سالم الحتيرشي.

تكثيف الجهود الميدانية

وأشار مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود الزهراني، إلى أنهُ من منطلق المسؤولية الاجتماعية تهتم الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارتها التابعة، بحث الإدارات التابعة على تكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

بالإضافة إلى تقديم خدمة الإرشاد المكاني للمعتمرين والمصلين والزائرين وتوزيع الرموز الإرشادية للزائر الصغير، لمعرفة المواقع المكانية والمعالم داخل المسجد الحرام وساحاته وتثقيف وتوعية غير الناطقين باللغة العربية، وإيصال القاصد للموقع المراد الوصول إليه وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام.

وتقديم خدمة أساور معصم اليد عبر المداخل الرئيسية بها اسم الطفل ورقم ذويه، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.

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