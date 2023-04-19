توافد ملايين المعتمرين على المسجد الحرام لحضور ختم القرآن

تواصل – فريق التحرير:

يشهد المسجد الحرام منذ صباح اليوم توافد الملايين من المعتمرين والمصلين الذين حرصوا على أداة صلاة المغرب والعشاء والتراويح وحضور ختم القرآن حيث تمتد صفوفهم إلى آلاف الأمتار خارج المسجد الحرام.

من جهتها، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف أعمالها داخل المسجد الحرام وخارجه وساحاته والطرق المؤدية إليه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من أجل تزويدها بالفرش ومكبرات الصوت.

كما جندت مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصلين.

في سياق متصل، استقبل المسجد الحرام رقمًا تاريخيًا في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتي تبدأ إحصاءاتها من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، والتي تعرف باسم “ليلة القدر”.

ليلة القدر

وأفادت قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن المسجد الحرام، استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ”ليلة 27 رمضان”، ووصف مراسل القناة هذا الرقم بأنه “تاريخي”.

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