مطار الملك عبد العزيز يستقبل 10 ملايين مسافر في 3 شهور

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي تقديم خدمات لأكثر من 10 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2023.

وأوضح المطار أن نسبة الزيادة بلغت 92 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

3 ملايين مسافر في رمضان

في وقت سابق، أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي استقبال أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وقال المطار في أنفوجراف، إنه تم تنظيم أكثر من 18ألف رحلة واستقبال 1.6 مليون حقيبة و23 ألف طن للشحن.

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

الرحلات المباشرة

ووصلت الرحلة رقم “XY612” التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل العراقية صباح اليوم، وعلى متنها 174 مسافرًا.

وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعية خلال يومي الأربعاء والأحد.

اقرأ أيضا:

مطار الملك عبد العزيز يستقبل أكثر من 3 ملايين مسافر منذ بداية شهر رمضان