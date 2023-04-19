عصر اليوم.. شاهد جريان سيول الحلوة بحوطة بني تميم جنوب الرياض

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار ، جرت السيول عصر اليوم في شعيب الكرس بمركز الحلوة بحوطة بني تميم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول قوية في شعيب الكرس بمركز الحلوة بحوطة بني تميم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

🔴 فيديو

سيول قوية في شعيب الكرس بمركز الحلوة بحوطة بني تميم

جنوب #الرياض

الأربعاء ٢٨ رمضان ١٤٤٤هـ

19 إبريل 2023م

رصد | عبدالعزيز ال معدي

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. pic.twitter.com/tMEzHUbaNs — طقس (@tqqs) April 19, 2023

كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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