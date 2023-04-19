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“الأرصاد”: الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد

“الأرصاد”: الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد

“الأرصاد”: الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد
٠٥:٥٧:١٨ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء الربيعة التي تشهدها المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح المركز أن هذه الرياح، مثيرة للأتربة والغبار, مع جريان للسيـول, تساقط البرد, تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من اليوم وتستمر حتى الأحد القادم.

أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة

كما حذر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

إرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول

وأشار إلى أن أهم الإرشادات عند هطول الأمطار وجريان السيول في مناطق مختلفة من المملكة، هي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – البقاء في المنزل حفاظًا على السلامة ومتابعة الأحوال الجوية.

3 – عند حدوث الصواعق الابتعاد عن المناطق المكشوفة وعدم استخدام الجوال.

4 – ضرورة الالتزام بالتحذيرات الرسمية، والصادرة عن الجهات المسؤولة.

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وشدد على أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة، من هطول أمطار وجريان السيول فلابد من الحرص على إتباع الإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة، مطالبًا بالبعد عن أماكن تجمع مياه الأمطار ومخرات السيول.

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