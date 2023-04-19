“الدولار” يتراجع أمام العملات الأجنبية لهذا السبب

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سجل الدولار تراجعا جديدا مقابل معظم العملات الرئيسية بعد صدور بيانات عن نمو أفضل من المتوقع في الصين.

وكشفت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام متجاوزا توقعات المحللين بنمو يبلغ أربعة بالمئة.

ارتفاع اليورو

في الوقت نفسه ، ارتفع اليورو 0.37 بالمئة إلى 1.0966 مقابل الدولار بعد انخفاض بأكثر من نصف بالمئة على مدى يوميين متتاليين.

فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.372 بالمئة. وكان قد ارتفع بأكثر من 1 ٪ في آخر جلستي تداول.

وهبط اليوان الصيني في التداولات الخارجية 0.02 بالمئة إلى 6.8799 مقابل الدولار.

ارتفاع الجنيه الاسترليني

كما قفز الجنيه الإسترليني رغم الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير مع استمرار نمو الأجور أعلى من المتوقع.

وبلغ الإسترليني 1.2433 مقابل الدولار في أحدث تداول بزيادة 0.48 بالمئة خلال اليوم، وارتفع الدولار الأسترالي 0.34 بالمئة إلى 0.672 مقابل الدولار.

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