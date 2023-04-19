رمضان في جنوب إفريقيا.. طعم أكبر للفرحة يضفيه تنوع المسلمين

تواصل – فريق التحرير:

يشكل عدد المسلمين في جنوب إفريقيا زهاء ثلاثة ملايين شخص ينتمون إلى أعراق وثقافات مختلفة، أغلبهم من أصول آسيوية ولا سيما الهند والمالاي، الذين أحضرهم المستعمر الهولندي إلى المنطقة في منتصف القرن السابع عشر الميلادي.

وكان من بين هؤلاء علماء وشيوخ؛ أبرزهم الشيخ يوسف بن مقصر شقيق ملك جاوا ومعه 49 من المسلمين الذي يمثل وصوله عام 1694 نقطة تحول كبرى في تاريخ تطور الجماعة المسلمة في جنوب إفريقيا.

كان وصول للمسلمين تحت إشراف وقيادة شركة الهند الشرقية الهولندية، التي اتخذت لنفسها في كيب تاون محطة الاستراحة والمرور لسفنها التي كانت تتاجر بين هولندا والهند، واحتاجت الشركة إلى العمالة والعبيد لدعم انتشارها.

وهؤلاء معظمهم قدموا من إندونيسيا التي كانت تخضع للاحتلال الهولندي الذي استقدم مجموعات من السجناء السياسيين والمقاومين والعبيد الذين حكمت عليهم المحكمة العليا في باتافيا (جزيرة جاوا الإندونيسية حاليًا) بالنفي والجلاء.

أما المرحلة الثانية فكانت هجرة العمال بالسخرة من الراج البريطاني للعمل في حقول قصب السكر في ناتال بين عامي 1860 و1868، ومرة أخرى من 1874 إلى 1911. من بين ما يقرب من 176,000 هندي هاجر إلى مقاطعة ناتال، ما يقرب من 7-10 في المائة منهم كانوا من المسلمين.

أما المرحلة الثالثة فتمثلت في هجرة الأفارقة في أعقاب نهاية الفصل العنصري في عام 1994. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن عدد هؤلاء المهاجرين يتراوح بين 75 ألفًا و100 ألف مهاجر.

بالإضافة إلى ذلك هاجر عدد كبير من المسلمين من جنوب آسيا. على الرغم من أن غالبية المسلمين من السنة.

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المساجد والمدارس الإسلامية بجنوب إفريقيا

ويوجد في جنوب إفريقيا حوالى 500 مسجد و408 معاهد تعليمية للدراسات الإسلامية ومراكز التدريب الديني، وكليات العلوم الإسلامية.

وأنشئ أول مسجد في البلاد في سنة (1076 هـ – 1665 م) في حي الماليزيين بمدينة كيب تاون.

وبنيت المئات من المدارس بجهود ّذاتية، ويلتحق الطلاب المسلمين بالمدارس الإسلامية في المساء كما يوجد عدد كبير من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتعاني المدارس من ضعف مستوي المدرسين، وقلة الكتب المدرسية.

ويوجد معهد للشريعة الإسلامية في كيب تاون، وقد تأسس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة (ديربان وست فيل).

كما يوجد في مدينة ديربان المركز الدولي للدعوة الإسلامية الذي أسسه الشيخ أحمد ديدات.

ويصدر المسلمون صحيفتين يوميتين هما (مسلم نيوز) و( جريدة القلم)، ويمثل المجلس الإسلامي الهيئة الوطنية لجميع مسلمي جنوب إفريقيا.

رمضان في جنوب إفريقيا

وفي ظل التنوع الإثني للمسلمين، يبرز التنوع في الاحتفاء بشهر رمضان من جانبهم، فكل منه عاداته التي تميزه عن الآخر، وإن اتفقوا في العبادة والتوجه إلى قبلة واحدة.

وتنشط المنظمات والمراكز الإسلامية التي تتبارى في الاحتفال بمقدم شهر الصوم، حيث يرفع الجميع شعار: رمضان شهر الخير، يتم خلاله توزيع المساعدات الإنسانية على الفقراء.

ويأتي على رأٍس المنظمات “لجنة مسلمي أفريقيا” و”لجنة هلال الرجاء”، و”الجمعية الطبية الإسلامية”، التي تقدم مساعداتها لكل المحتاجين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

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وفي ظل تواجد أكثر من محطة إذاعية إسلامية، تحرص تلك الإذاعات على بث صلاة العشاء والتراويح في الولايات التي يكثر فيها المسلمون، مثل: إذاعة الأنصار في ديربان، وإذاعة إسلام في جوهانسبرج، وإذاعة 786 في كيب تاون.

ويقبل المسلمون بكثافة على المساجد التي تكتظ بالمصلين خلال شهر رمضان، للعبادة وتلاوة القرآن، وحضور الدروس، ومناقشة قضاياهم، والرد على استفساراتهم.

ويضفي المسلمون في جنوب إفريقيا، نوعًا من البهجة من خلال إضاءة المساجد باللون الأخضر، وأشهرها مسجد “نظامي”، الذي يحتشد بالرجال والنساء، بخاصة في صلاة التراويح.

ومما يميز المسلمين بجنوب إفريقيا، أنهم ينقطعون عن أي شيء قد يلهيهم عن العبادة، فهم يعتبرون رمضان شهرا خاصا بالطاعة، لذا يقبلون على قراءة القرآن، فرمضان هو شهر كتاب الله، ويصبح هذا نشاطهم الأول خلال أيام الصيام.

ويحرص المسلمون على زيارة قبور الموتى والدعاء لهم خلال شهر رمضان.

موائد إفطار جماعية

وفي مدينة كيب تاون يحرص المسلمون على إعداد موائد إفطار جماعية للمسلمين وغير المسلمين، تقوم كل أسرة بإعداد طعام ومشاركته مع المحتاجين على مائدة كبيرة تجمع كل الناس.

وقبل أيام، استضاف مجمّع (Bo Kaap) في كيب تاون، مأدبة إفطار في أحد شوارع المدينة، ودُعي إليها مواطنون من كافة الأديان.

ويقول عضو البرلمان الجنوب أفريقي ماندلا نكوسي مانديلا: “نحن نعيش في وئام جنبًا إلى جنب مع إخواننا المسيحيين والأديان الأخرى”.

ويضيف: “من الضروري جدًا إقامة هذا النوع من النشاطات لكي نلتقي مع الجميع في هذا الشهر”.

وقال محافظ كيب تاون جوردين لويس، إن “هذه النشاطات تجعل من مدينتنا مميزة ورائعة”. وأضاف أن “هذا التجمع يضم مختلف القوميات والأعراق والأديان، وهم يلتفون حول بعضهم بمناسبة شهر رمضان”.