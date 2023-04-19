الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر
توضيح هام من “الزكاة” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة
للباحثين عن حياة صحية.. 5 أطعمة يعتمد عليها أطول شعوب الأرض عمرًا
“الصحة العالمية”: مقتل 300 وإصابة 2600 منذ بداية الاشتباكات في السودان
عاجل.. بشرى سارة من حساب الموطن لمن لديهم عمالة منزلية
فيديو رائع.. طفل عمره 5 سنوات يبهر لجنة الاختبار بحفظه القرآن كاملاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر

718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر

718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر
٠٥:٢٢:١٩ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

هيّأت أمانة المنطقة الشرقية 718 حديقةً في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر.

وأوضحت أنها جهزت المواقع الخدمية، والحدائق، والواجهات البحرية، وأعمال الزينة في الشوارع والمداخل، وتكثيف أعمال الزراعة.

تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات

وأضافت انه تم تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات المختلفة بالأشكال المضيئة، والزخارف الشعبية التي تحتضن عبارات وهوية العيد، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ووفرت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، ومظلات، وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة.

تجهيز 12 منتزهًا و273 ملعبًا

كما شملت التجهزيات، 12 منتزهًا، و206 مضامير مشاة، و10 واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعبًا رياضيًا وساحة بلدية.

 كما قامت بزراعة الورود والزهور الموسمية في جميع أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضًا:

استعدادات واسعة.. مئات المتنزهات بانتظار المواطنين خلال عيد الفطر

 وتركيب 300 مجسم جمالي مضيئ، و3700 سارية بهوية العيد، و3400 لوحة على أعمدة الإنارة تزيين 21 مبنى.

وضع 424 لوحةً إعلانيةً بهوية العيد

كما تم وضع 424 لوحةً إعلانيةً بهوية العيد، و61 شاشةً تلفزيونيةً، حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر خطة عمل متكاملة للأعمال الخدمية.

الكلمات الدلالية:
الاحتفال بالعيد الشرقية العيد المنتزهات تزيين الشوارع عيد الفطر

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس بلدية كييف: 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء

رئيس بلدية كييف: 70% من مناطق العاصمة بدون كهرباء

١١:٥٤ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الرياض وواشنطن توقعان اتفاقية جواز السفر «ساري المفعول» حتى آخر يوم صلاحية

الرياض وواشنطن توقعان اتفاقية جواز السفر «ساري المفعول» حتى آخر يوم صلاحية

٠١:٢١ ص، الجمعة، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
الانتهاء من أساسات توسعة “المسجد النبوي”

الانتهاء من أساسات توسعة “المسجد النبوي”

٠١:٣٩ ص، السبت، ١٤ فبراير ٢٠١٥
للمرة الثانية.. ثانوية السليل تتعرض لإطلاق نار

للمرة الثانية.. ثانوية السليل تتعرض لإطلاق نار

٠٢:٢٠ ص، الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *