718 حديقةً بالشرقية لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر

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هيّأت أمانة المنطقة الشرقية 718 حديقةً في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال أيام عيد الفطر.

وأوضحت أنها جهزت المواقع الخدمية، والحدائق، والواجهات البحرية، وأعمال الزينة في الشوارع والمداخل، وتكثيف أعمال الزراعة.

تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات

وأضافت انه تم تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات المختلفة بالأشكال المضيئة، والزخارف الشعبية التي تحتضن عبارات وهوية العيد، احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ووفرت أمانة المنطقة الشرقية العديد من الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء، وألعاب أطفال، ومظلات، وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة.

تجهيز 12 منتزهًا و273 ملعبًا

كما شملت التجهزيات، 12 منتزهًا، و206 مضامير مشاة، و10 واجهات بحرية وكورنيش، و273 ملعبًا رياضيًا وساحة بلدية.

كما قامت بزراعة الورود والزهور الموسمية في جميع أنحاء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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وتركيب 300 مجسم جمالي مضيئ، و3700 سارية بهوية العيد، و3400 لوحة على أعمدة الإنارة تزيين 21 مبنى.

وضع 424 لوحةً إعلانيةً بهوية العيد

كما تم وضع 424 لوحةً إعلانيةً بهوية العيد، و61 شاشةً تلفزيونيةً، حرصاً من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر خطة عمل متكاملة للأعمال الخدمية.