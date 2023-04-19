للباحثين عن حياة صحية.. 5 أطعمة يعتمد عليها أطول شعوب الأرض عمرًا

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يرتبط طول العمر عادة بنمط الحياة الصحي، لذا فإن الخيارات الغذائية هي الأساس لحياة صحية.

ووفقًا لأساكو مياشيتا، خبيرة التغذية، والتي تمتلك خبرة تمتد لمدة 20عامًا في أبحاث طول العمر، فإن هناك خمسة أطعمة أصلية في اليابان يمكن أن تساعد في إطالة العمر.

وأضافت لشبكة (CNBC): “نشأت في اليابان، حيث تعلمت منذ صغر أن أفكر في الطعام كدواء.”جدتي تبلغ من العمر 92 عامًا، وهي تنسب أيضًا الفضل في طول عمرها إلى تناول الأطعمة المناسبة”.

وتعد الدولة الواقعة في أقصى شرق آسيا، موطنًا لعدد هائل يبلغ 90 ألفًا و526 من المعمرين، والمعروفين أيضًا باسم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 100 عام وما فوق.

وكشفت مياشيتا عن بعض الأطعمة اليابانية التي يمكن أن تكون مفيدة للصحة وكذلك لطول العمر.

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البطاطا الحلوة اليابانية

تسمى عند اليابانيين بـ”إمو”، وهي غالبا ما تؤكل عندهم كوجبة خفيفة أو كطبق ما بعد الوجبة الرئيسية.

وهي غنية جدًا بالكربوهيدرات، وكذلك بالأنثوسيانين، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة الموجودة في الخضروات الحمراء التي تحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة.

وتساعد في تحسين ضغط الدم وكذلك التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشرت دورية “إكسبرمينتال جيرونتولوجي”.

صحيح أنه من الصعب للغاية أن تجد البطاطا الحلوة اليابانية في كل الأسواق، ولذلك يمكنك استبدالها بالبطاطا الحلوة التي تجدها متوفرة في منطقتك.

صحيح كذلك أنها ليست حلوة كاليابانية وكذلك قد لا تكون بنفس قيمتها الغذائية، ولكن هذا النوع من البطاطا معروف بفوائده الكبيرة وتناولها سيفيدك في كل الأحوال.

حساء ميسو

أشهر أنواع الحساء في اليابان. هذا الطبق هو عجينة مصنوعة من فول الصويا المخمرة ومن الحبوب.

يحتوي على بكتيربا حية لها فوائد كبيرة على صحة الأمعاء وتعزيز جهاز المناعة، وذكرت دراسات أن فول الصويا المخمر يقاوم الشيخوخة.

وأشارت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن أولئك الذين تناولوا فول الصويا الأكثر تخمرًا لديهم خطر أقل بنسبة 10 في المائة للوفاة مبكرًا من جميع الأسباب.

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الفجل الأبيض

مشهور جدًا في الثقافة اليابانية وكثيرًا ما تشاهده في برامج “الأنمي”.

يتميز الفجل الأبيض الياباني المعروف باسم دايكون بكميات كبيرة من فيتامين سي، وهو ما له دور كبير في منع نزلات البرد وتقوية جهاز المناعة.

وتحتوي الفجلة الواحدة على 124 في المائة من المدخول اليومي الموصى به من العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعله مصدرًا رائعًا.

لكن الجميل أن فوائده الغذائية يمكنك أن تجد جلها في الفجل الأبيض المتوفر في الأسواق أو حتى في أنواع أخرى من الخضار كالجزر واللفت.

الأعشاب البحرية

غنية جدًا بالمعادن ومن ذلك الحديد والكالسيوم والفولات والمغنيسيوم، فضلاً عن الألياف ومضادات الأكسدة.

وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وهي كذلك مضادة للالتهابات وتقاوم الشيخوخة وهناك من يرى أن لها تأثيرات كبيرة ضد ظهور ونمو بعض أنواع مرض السرطان.

الأسماك

ربما ليس سرًا، فالأسماك جزء من النظام الغذائي الصحي في الكثير من الحميات.

تنصح خبيرة التغذية تحديدًا بالسلمون والتونة لتوفرها على الأحماض الدُهنية أوميغا 3 وعلى البروتين.

ولها فوائد كبيرة في خفض ضغط الدم وتخفيف الالتهابات، وهناك دراسات تتحدث عن فوائد كبيرة ضد السكتة الدماغية وكذلك مساهمة هذا النوع من الأسماك في تخفيف الوزن.