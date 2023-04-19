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توضيح هام من “الزكاة” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة
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توضيح هام من “الزكاة” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة

توضيح هام من “الزكاة” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة

توضيح هام من “الزكاة” للمنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين للضريبة
٠٥:١٩:٢٠ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

ناشدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال.

وأوضحت أنه لا بد من تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي والربع الأول من عام 2023م، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر أبريل الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني(zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية(ZATCA).

تجنب الغرامة

وأشارت إلى أن ذلك لتجنب غرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يمكن أيضا متابعة حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات

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أخبار السعودية الزكاة والضريبة السعودية المملكة هيئة الزكاة

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