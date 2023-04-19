“الصحة العالمية”: مقتل 300 وإصابة 2600 منذ بداية الاشتباكات في السودان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان لـ300 قتيلًا وإصابة 2600 منذ انطلاقها السبت الماضي.

ودعت المنظمة، أطراف النزاع في السودان إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية.

إغلاق العديد من المستشفيات في السودان

وأعربت عن قلقها تجاه إغلاق العديد من المستشفيات في السودان، بسبب الهجمات ونقص الإمدادات المنقذة للحياة

ونقص العاملين الصحيين ونقص الوقود لمولدات المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه.

وأكد الجيش السوداني، أنه يجدد التزامه بالهدنة ونطالب الطرف الآخر بوقف الأعمال العدائية والالتزام.

الأمم المتحدة توقف الكثير من برامجها الإنسانية

كما أعلنت الأمم المتحدة وقف الكثير من برامجها مؤقتًا في السودان بسبب القتال، وأنه لا يمكنها حالًا إيصال دخول البلاد أو الخروج منها.

وبينت أن تبادل إطلاق النار في مطار الخرطوم أدى إلى إتلاف طائرة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة،

مما يوثر بشكل خطير على القدرة على الوصول إلى المناطق النائية.

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وأكدت أن 10 وكالات تابعة لها و80 منظمة غير حكومية كانت تدير أكثر من 250 برنامجًا في البلاد،

مع وجود حوالي أربعة ألاف موظف في السودان بينهم 800 موظف دولي .

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من ثلث سكان السودان أي نحو 16 مليون شخص كانوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

في بداية العام الجاري، مع وجود 3.7 ملايين نازح داخل البلاد.

وقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد

فيما أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين لاحتواء الأزمة الحالية في السودان،

ووقف فوري لإطلاق النار وخفض التصعيد وتوفير الحماية الإنسانية والدفع نحو العودة للعملية الانتقالية.

وأكدت أن توفير الأمن في هذه المرحلة يمثل الأولية القصوى، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أعضاء البعثة الأوروبية في الخرطوم.