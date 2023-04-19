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فيديو رائع.. طفل عمره 5 سنوات يبهر لجنة الاختبار بحفظه القرآن كاملاً

فيديو رائع.. طفل عمره 5 سنوات يبهر لجنة الاختبار بحفظه القرآن كاملاً

فيديو رائع.. طفل عمره 5 سنوات يبهر لجنة الاختبار بحفظه القرآن كاملاً
٠٥:٠٣:٠١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أبهر طفل مصري يبلغ من العمر خمس سنوات يحفظ القرآن كاملاً، لجنة الاختبار بمسابقة الأزهر، بإتقانه وسرعة بديهته.

ولدى سؤال الطفل واسمه عبدالله سيد محمود من جانب وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، الشيخ حسن عبد النبي عن ورود اسم عبدالله في القرآن؟، سارع الطفل بالرد: “وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا”.

وعند سؤاله عن ورود كلمة “ويطوف عليهم” في سورة الطور، أجاب الطفل قارئًا: “وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ”.

وحين سئل عن مفردة متشابهة وردت في سورة “الإنسان”، أجاب بأن فيها “يطوف” و”يطاف”، وحين طلب منه الشيخ قراءة “ويطوف”، انطلق الطفل مجيبًا: “وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا”.. إلخ الآيات.

وفي إجابته على سؤال حول الموضعين اللذين ورد فيهما قول الله تعالى: “وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ” في القرآن الكريم، أجاب الطفل: سورة المرسلات، وسورة المطففين.

وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله للطفل، تفاعلاً واسعًا أثنى على سرعة بديهته في إجاباته المختلفة، واعتبروه ينم عن موهبة قرآنية مبكرة يجب أن تولى بعين العناية من جانب والديه.

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الكلمات الدلالية:
الطفل عبدالله سيد محمود حفظ القرآن طفل مصري مسابقة الأزهر للقرآن

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