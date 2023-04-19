نتيجة الأمطار والسيول.. شاهد امتلاء سد مركز الشحمة شرق المجمعة في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط أمطار غزيرة جرت السيول وملأت سد مركز الشحمة شرق محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف امتلأ سد مركز الشحمة بالمجمعة بمياه الأمطار والسيول.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا بشأن عواصف رعدية وأمطار غزيرة متوقعة على منطقة الرياض.

عواصف مصحوبة بأمطار على الرياض

وأوضح أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف مصحوبة بأمطار على الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

🔴 فيديو

امتلاء سد مركز الشحمة والسيول لاتزال تصب في السد مع تواصل الأمطار شرق #المجمعة

الأربعاء ٢٨ رمضان ١٤٤٤هـ

19 إبريل 2023م

من | حمد السلوم

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. pic.twitter.com/rre5cqlNzO — طقس (@tqqs) April 19, 2023

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تساقط للبرد وجريان السيول

وبين ان الحالة تشمل تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات الرياض، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى المساء.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.