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نتيجة الأمطار والسيول.. شاهد امتلاء سد مركز الشحمة شرق المجمعة في الرياض

نتيجة الأمطار والسيول.. شاهد امتلاء سد مركز الشحمة شرق المجمعة في الرياض

نتيجة الأمطار والسيول.. شاهد امتلاء سد مركز الشحمة شرق المجمعة في الرياض
٠٤:٤٩:١١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة تساقط أمطار غزيرة جرت السيول وملأت سد مركز الشحمة شرق محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف امتلأ سد مركز الشحمة بالمجمعة بمياه الأمطار والسيول.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة  

وأصدر الدفاع المدني تحذيرًا بشأن عواصف رعدية وأمطار غزيرة  متوقعة على منطقة الرياض.

عواصف مصحوبة بأمطار على الرياض

وأوضح أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف مصحوبة بأمطار على الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تساقط للبرد وجريان السيول

وبين ان الحالة تشمل تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان السيول، على محافظات الرياض، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى المساء.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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أمطار وسيول الأرصاد الدفاع المدني الرياض المجمعة حالة الطقس سد الشحمة عواصف رعدية

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