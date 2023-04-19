28 رمضان.. في مثل هذا اليوم شرع الله عز وجل زكاة الفطر

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في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من رمضان سنة 2 هجرية فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر.

وحسب التاريخ الهجري، فقد شرع الله في مثل هذا اليوم زكاة الفطر، وكان قد فرض قبلها زكاة الأموال.

وشرعت زكاة الفطر تطهيرًا للنفس من أدرانها من الشح والبخل، وتطهيرًا للصيام نما يقد يؤثر فيه وينقض ثوابه من واللغو والرفث.

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ؟

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أستاذ الشريعة الشيخ سعد الخثلان، أن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا.

وأكد أن ما عليه مذهب أكثر أهال العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة كثر من المسلمين وه وأن تخرج طعامًا.

زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا

وأضاف أن زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا، وأن من يقول أن النقود هي أكثر نفعًا للفقراء لم يرد حتى على عهد النبي،

وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة وعبادة.

وأشار إلى أن مقاصد هذه العبادة والشعيرة، هي رسوخ عبادة إخراج زكاة الفطر في المجتمع وإبرازها

وحتى يكون هناك فرق بينها وبين زكاة المال، لأنها لو أخرجت نقدًا أصبح لا فرق بينهما.

وقت إخراج زكاة الفطر

وبين أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس الأربعاء إلى صلاة العيد،

مشيرًا إلى النبي فرض زكاة الفطر في آخر رمضان على الذكر والأنثى.

كيفية إخراج زكاة الفطر

وكشف أن زكاة الفجر يتم إخراجها من غالب قوت أهل البلد، وأن غلاب قوت أهل المملكة ودول الخليج العربية،

وفي كثير من دول العالم الإسلامي هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل من تخرج منه زكاة الفطر.

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