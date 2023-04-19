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احذر خلال شراء احتياجات العيد.. إتلاف 8 طن لحوم وأسماك فاسدة بالعاصمة المقدسة

احذر خلال شراء احتياجات العيد.. إتلاف 8 طن لحوم وأسماك فاسدة بالعاصمة المقدسة

احذر خلال شراء احتياجات العيد.. إتلاف 8 طن لحوم وأسماك فاسدة بالعاصمة المقدسة
٠٤:٣٢:٥١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفّذت ‎بلدية المسفلة الفرعية بالعاصمة المقدسة حملة واسعة خلال موسم شهر ‎رمضان المبارك بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

واستهدفت الحملة القضاء على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي.

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اللحوم والأسماك

وأسفرت الحملة عن إتلاف 8 طن من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن إتلاف أكثر من 5 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما أدت الحملة لاتلاف مايقارب 8 طن من الفواكه والخضروات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضبط 2050 حالة تستر، في الأسواق والمسالخ.

وبلغت مخالفات أسواق النفع العام 3 آلاف مخالفة، و1000 مخالفة في المسالخ، من خلال تنفيذ 50 ألف جولة رقابية على الأسواق خلال 5 أشهر.

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جولات رقابية

وجرى تنفيذ 20 ألف جولة على المسالخ، وتجهيز 12 مختبرا لفحص متبقيات المبيدات.

وبلغ إجمالي الجولات التفتيشية المنفذة في حملة تراثنا البيئي خلال أسبوع 1655 جولة رقابية على المنشآت ذات الأثر البيئي.

الاشتراطات البيئية

وتم رصد 680 حالة عدم التزام بالضوابط والاشتراطات البيئية، منها 3 حالات خطيرة تم تحويلها إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي المفتشين في الحملة 108 مفتشين ومفتشات

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الكلمات الدلالية:
السعودية العاصمة المقدسة المملكة بلدية رمضان شهر رمضان

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