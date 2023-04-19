“سامسونج” تستعيد الصدارة في قائمة مبيعات الهواتف حول العالم

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كشف تقرير عن استعادة شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية المركز الأول من حيث الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام.

واستعادت الشركة عرشها بفضل مبيعات هواتف جالاكسي إس 23، بعد أن احتلت الصدارة شركة أبل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي.

الحصة السوقية

في الوقت نفسه، انكمش الفارق في الحصة السوقية بين سامسونج وأبل من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت شركة أبحاث السوق “كاناليس” إن حصة سامسونج من السوق العالمية للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22 في المائة مقابل 21 في المائة لمنافستها أبل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن حصة أبل في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 25 في المائة مقابل 20 في المائة لمنافستها الكورية الجنوبية.

واكدت كاناليس أن سامسونج هي الشركة الوحيدة التي شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

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