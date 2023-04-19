تحذير طبي للنساء في سن الحمل والإنجاب بالابتعاد عن هذا الدواء

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من تناول اثنين من أدوية الضغط في سن الحمل والإنجاب.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: “للنساء في سن الحمل والإنجاب: لاتأخذي دواء ضغط من فئةACEI و ARB وأنتِ مخططة للحمل أو لا تأخذين موانع حمل…. نسّقي دومًا مع الطبيب المعالج”.

وتعمل هذه الأدوية على إرخاء الأوردة والشرايين لخفض ضغط الدم. حيث تمنع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أحد الإنزيمات الموجودة في الجسم من إنتاج الأنجيوتنسين 2، وهي مادة تتسبب في ضيق الأوعية الدموية.

وهذا التضيُّق الذي يصيب الأوعية الدموية من شأنه رفع ضغط الدم ودفع القلب إلى العمل بقوة أكبر. ومن ناحية أخرى تطلق مادة الأنجيوتنسين 2 هرمونات ترفع ضغط الدم.

لكن، يَجرِي إيقاف استعمال مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين خلال فترة الحمل وخصوصًا خلال الثلثين الأخيرين منه.

إذ يمكن أن تتسبَّب هذه الأدوية في حدوث عيوب خِلقيَّة في السبيل البولي عند الجنين.ونتيجةً لذلك، قد يتوفَّى الطفل بعد الولادة بقليل.

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