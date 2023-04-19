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“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً
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“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً
٠٣:٥١:١٧ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأربعاء، تحذيرًا بشأن عواصف رعدية وأمطار غزيرة  متوقعة على منطقة الرياض.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف مصحوبة بأمطار على الرياض حتى الساعة 10 مساءً.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة متوقعة

وأضاف أنه يتوقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة  متوقعة على منطقة الرياض، وتشمل ” الدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وعفيف”.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

 كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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