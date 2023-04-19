قبل العيد .. 3 عادات غذائية خاطئة و10 نصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي

تواصل – فريق التحرير:

في العيد، تحتفل الأسر بتجهيز أنواع عديدة من الأطعمة والحلوى، لذا فإن الكثيرين يقعون ضحية للأنظمة الغذائية المربكة وغير الصحية.

يقول الدكتور فرحات فضلون إن جسم الصائم يتوقف خلال شهر رمضان عن الطعام والشراب لساعات طويلة، وفي عيد الفطر يحدث تغير مفاجئ في مواعيد وأساليب ونوعيات الطعام المقدمة، بحسب “سكاي نيوز”.

وأوضح أن هذا ما يربك الكثير من الناس ويجعلهم يرتكبون بعض الأخطاء الغذائية التي تسبب اضطرابات هضمية مقلقة تعكر احتفالاتهم بهذه المناسبة المهمة، بحسب “سكاي نيوز”.

وأشار إلى أن هناك أسباب عديدة للشعور باضطرابات هضمية ومشاكل في المعدة يأتي بسبب:

١- الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية، خاصة في ولائم الغداء والعشاء التي تحتوي على المأكولات الدسمة ما ينتج عنه صعوبة في الهضم.

٢- تناول الحلويات والموالح المختلفة بين الوجبات، من صباح اليوم الأول للعيد، خاصة عند زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران، ما يسبب إرباكًا شديدًا للجهاز الهضمي وحدوث حرقة معدية ومغص وإسهال.

٣- تناول حلويات العيد، بكميات كبيرة والتي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الدهون والسكريات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر والدهون في الدم.

نصائح هامة

كما وجه عدة نصائح للصائمين منها ما يلي:

١- تعويد الجهاز الهضمي تدريجياً على استقبال الطعام من جديد بنفس وتيرة ما قبل رمضان.

٢- تناول وجبة إفطار خفيفة في صباح يوم العيد، وتأخير وقت الوجبة الرئيسية إلى وقت مقارب للإفطار.

٣- تقسيم الطعام على مدار اليوم بوجبات صغيرة ومتعددة.

٤- الابتعاد عن المأكولات الجاهزة قدر الإمكان، والاعتماد على الطعام المنزلي المطبوخ.د

٥- التقليل من تناول الأطعمة المقلية لأنها تهيج المعدة وتزيد من الحموضة.

٦- عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات الحارة والأطعمة المالحة والدسمة.

٧- تجنب المشروبات التي تحتوي على قدر عال من السكريات والكافيين.

٨- عدم تناول المشروبات الغازية ، واستبدالها بالمشروبات الطبيعية.

٩- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالقيمة الغذائية مثل الخضار والفواكه.

١٠ – عدم الإفراط في تناول الحلويات خلال زيارة الأقارب والأهل.

اقرأ أيضا:

“الصحة”: 4 نصائح ذهبية لاتباع نظام غذائي صحي بعد رمضان