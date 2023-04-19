الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لحظة مرعبة.. هروب أسدين أثناء عرض في سيرك (فيديو)
قبل العيد .. 3 عادات غذائية خاطئة و10 نصائح لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي
“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 10 مساءً
تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق
79 ألف شكوى ضد “الضمان الصحي” في الربع الأول من العام الجاري
على وقع أصوات الرصاص.. سودانيون يتناولون الإفطار بأحد شوارع الخرطوم (فيديو)

الرئيسية

 /

منوعات

 /

لحظة مرعبة.. هروب أسدين أثناء عرض في سيرك (فيديو)

لحظة مرعبة.. هروب أسدين أثناء عرض في سيرك (فيديو)

لحظة مرعبة.. هروب أسدين أثناء عرض في سيرك (فيديو)
٠٣:٥٦:٤٤ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة هروب اثنين من الأسود من داخل قفص أثناء تقديم عرض داخل سيرك بالصين.

وباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، مما أثار حالة من الذعر بين الجمهور الذي كان يضم كبارًا وصغارًا.

وعلى إثر ذلك، فر الجمهور المتواجد بشكل جماعي خوفًا من الموت التهامًا.

اقرأ أيضًا:

“أسد وفرس نهر” وجهًا لوجه.. نهاية غير متوقعة (فيديو)

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مدينة لويانج في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.

وأظهرت فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثًا عن ملجأ بعيًدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.

اقرأ أيضًا:

سلحفاة صغيرة تقترب من فم أسد عملاق .. ردة فعل غير متوقعة (فيديو)

وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى.

وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات في الحادث.

الكلمات الدلالية:
أسود سيرك بالصين مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
لاجئة سورية مسلمة ترفض مصافحة رئيس الوزارء السويدي

لاجئة سورية مسلمة ترفض مصافحة رئيس الوزارء السويدي

٠٥:١٣ م، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠١٦
تعرّف على أفضل مكان للحفاظ على رائحة العطور بمنزلك

تعرّف على أفضل مكان للحفاظ على رائحة العطور بمنزلك

٠٧:٥٣ م، الأحد، ٢٧ أغسطس ٢٠١٧
حدث يتكرر مرة كل 50 ألف عام.. المذنب الأخضر يقترب من الأرض في هذا التوقيت

حدث يتكرر مرة كل 50 ألف عام.. المذنب الأخضر يقترب من الأرض في هذا التوقيت

١٠:٠٤ ص، الثلاثاء، ١٠ يناير ٢٠٢٣
أغرب بلاغ في الهند.. يقدمه طفل عمره 3 سنوات

أغرب بلاغ في الهند.. يقدمه طفل عمره 3 سنوات

٠٨:٣٨ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *