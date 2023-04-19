لحظة مرعبة.. هروب أسدين أثناء عرض في سيرك (فيديو)

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وثق مقطع فيديو، لحظة هروب اثنين من الأسود من داخل قفص أثناء تقديم عرض داخل سيرك بالصين.

وباغت الأسدان مروضيهما وهربا من الساحة المحاطة بالأقفاص، مما أثار حالة من الذعر بين الجمهور الذي كان يضم كبارًا وصغارًا.

وعلى إثر ذلك، فر الجمهور المتواجد بشكل جماعي خوفًا من الموت التهامًا.

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تفاصيل الواقعة

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الحادثة وقعت في مدينة لويانج في مقاطعة خنان شرقي الصين، السبت.

وأظهرت فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثًا عن ملجأ بعيًدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.

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وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى.

وأمرت السلطات السيرك بوقف عروضه، فيما تستمر التحقيقات في الحادث.