على وقع أصوات الرصاص.. سودانيون يتناولون الإفطار بأحد شوارع الخرطوم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

لم يمنع الاقتتال الذي تشهده الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعض السودانيين من ممارسة حياتهم العادية.

ورصد مقطع فيديو نشرته منصة الشرق الإخبارية في حسابها عبر موقع “تويتر” مشاهد لمواطنين سودانيين يتجمعون لتناول الإفطار في أحد شوارع الخرطوم، رغم سماع دوي إطلاق نار حولهم.

بائع طماطم

ووثق مقطع فيديو بائع متجول يبيع الطماطم وسط أصوات الرصاص التي تنهال من كل حدب وصوب جراء الاشتباكات الحاصلة في محيطه، واستمراره بإذاعة الإعلانات عن بضاعته عبر مكبر الصوت.

ويظهر في الفيديو المتداول البائع وهو في مركبة تحمل الطماطم، وينادي عبر مكبر الصوت لبيعها، في حين تسمع أصوات الاشتباكات العنيفة من حوله.

https://www.youtube.com/watch?v=PKtspTmQbzA

والاشتباكات التي امتدت إلى مناطق أخرى في السودان هي الأولى في الخرطوم منذ عقود، ووضعت القوات المسلحة في مواجهة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

ويتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منصب القائد العام للقوات المسلحة، ويقود الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي قوات الدعم السريع.

ويشغل الرجلان على الترتيب أعلى منصبين في مجلس السيادة الحاكم وهما رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس.

وينذر الصراع على السلطة بخطر وقوع السودان في براثن حرب أهلية بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

فضلاً عن عرقلة الجهود المدعومة دوليًا لإطلاق عملية انتقالية نحو الحكم المدني، والتي كان مقررًا التوقيع على الاتفاق الخاص بها في وقت سابق هذا الشهر.