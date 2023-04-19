جثث منتشرة وآليات محترقة.. السلطات تقطع الاتصالات عن حمديتي وقادة الدعم السريع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل علام سودانية اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية قطعت الاتصالات عن قادة الدعم السريع بما فيهم حميدتي.

جثث وآليات محترقة على طرقات الخرطوم

وأفاد مراسل قناة الإخبارية، بأن هناك العديد من الجثث والآليات المحترقة على الطرقات في الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني، انه يواصل عملياته ضد الدعم السريع بشكل متقدم واحترافي، لافتًا إلى أن وتيرة القتال ضد الدعم السريع بطيئة لمراعاة سلامة المدنيين.

معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة

وكشفت نقابة الأطباء، أن نقص الإمدادات الطبية وانعدام الأمن يشكلان مخاوف كبيرة، مؤكدة أن مستشفيات داخل الخرطوم وخارجها خرجت عن الخدمة.

وأوضحت أنها لا تستطيع الوصول إلى المصابين لاستمرار إطلاق النار نطالب طرفي الصراع بوقف الحرب فورًا وتجنيب المدنيين ويلاتها.

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وحذرت من تحويل المستشفيات إلى مرتكزات عسكرية، مشيرة إلى أصوات الرصاص في كل مكان والكوادر الطبية لا تستطيع التحرك،

متوقعة تمدد الاشتباكات من الخرطوم إلى ولايات أخرى.

ووسط اشتعال حرائق في مطار الخرطوم بعد انفجار خزانات لوقود الطائرات، سيطر الجيش السوداني على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

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فيما تواصل السفارة العمانية في الخرطوم، متابعة خطة إجلاء مواطنينا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

مطالبة جميع مواطنيها بتجنب السفر إلى السودان لحين عودة الهدوء.

ارتفاع أعداد القتلى لأكثر من 174 قتيلاً

يأتي هذا في القوت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط مطار الخرطوم والقيادة العامة للجيش، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 174 قتيلاً.