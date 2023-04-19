توضيح عاجل من “الشؤون الإسلامية” بخصوص صلاة العيد في مكة بسبب أعداد المعتمرين

تواصل – فريق التحرير:

حدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، 562 مسجدًا وجامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر بمكة المكرمة.

يأتي ذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة من أعداد كبيرة من المعتمرين والزوّار في شهر رمضان لهذا العام 1444هــ، بحسب ما أفاد حساب الوزارة في موقع “تويتر”.

ووجّه الوزير بإقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة إضافة للجوامع ومصليات الأعياد.

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ليبلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوّار والمعتمرين في صلاة العيد 562 مسجدًا وجامعًا ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس.

حشود هائلة من المصلين والمعتمرين

وتشهد مكة المكرمة في شهر رمضان، حشودًا هائلة من قاصدي المسجد الحرام والمعتمرين، فيما يقدر أن أكثر من مليوني مصلٍّ أدوا الصلوات ليلة السابع والعشرين من رمضان بالمسجد الحرام.

وتدفق القاصدون والمعتمرون والمصلون والزائرون للمسجد الحرام وساحاته والأحياء المجاورة والفنادق.

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ووصلت صفوف المصلين للأحياء الداخلية وفق خطة وضعتها المنظومة الأمنية ركزت على عدم حدوث اختناقات وإدارة الحشود وفق الخطط المرسومة، وفق الصحيفة.

ورصدت صور ومقاطع فيديو حشود المصلين الذين امتلأت بهم ساحات الحرم المكي والشوارع المحيطة به في ليلة 27 من رمضان التي يعتقد على الأرجح أنها ليلة القدر.

وفيما وصفت بالحشود غير التاريخية، امتدت صفوف المصلين من المسجد الحرام حتى مقبرة المعلا، التي تبعد 3.5 كيلومترات عن الحرم.