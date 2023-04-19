79 ألف شكوى ضد “الضمان الصحي” في الربع الأول من العام الجاري

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تصدرت شكاوى ضمان العملاء التابعة للإدارة الطبية في مجلس الضمان الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي، بـ 79.319 شكوى.

وبحسب صحيفة “الوطن”، بلغ إجمالي مخالفات المنشآت الصحية 24 مخالفة ورصد 8 بلاغات احتيال.

وتجاوزت العمليات التأمينية في منصة نفيس 120 مليون عملية، وتغطية 17 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تمت تغطيتها أكثر من 80 حالة.

الدعاوى القضائية

في الوقت نفسه، بلغت الدعاوى القضائية المرفوعة على مجلس الضمان الصحي 13 دعوى تصدت لها.

كما بلغت الوثائق والعقود واللوائح المعدة والمراجعة 44 وثيقة، إلى جانب إطلاق المرحلة الثالثة من مراحل تهيئة وتمكين القطاع، بحضور أكثر من 200 منشأة صحية، وعقد 4 جلسات توعوية، وعمل 6 دراسات معيارية، وتجديد اعتماد شهادة معيار 22301، واستمرار التحسين في تطبيق أفضل الممارسات للمخاطر المؤسسية.

غرامة المليون

وكشف تقرير الضمان الصحي للربع الأول من العام الحالي، إصدار جزاءات على عدد من شركات التأمين بمبلغ مليون ريال، وإجراء تسوية 16 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية، واستفادة 11.538.743 مليون مستفيد من التأمين الصحي الخاص، منهم 7.986.343 ملايين موظف، و3.552.400 ملايين تابع مستفيد، و24 شركة تأمين مؤهلة، و5609 مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

كما تم تنفيذ 705 زيارات إشرافية، و41 زيارة سرية، ورصد 1381 مخالفة أثناء الزيارات الإشرافية، وإيقاف مقدم خدمة صحية، وتنفيذ 28 ورشة عمل تقييمية لشركات التأمين، و57 زيارة تقييمية للمرافق الحكومية، وبلغ إجمالي المكالمات الصادرة والمستلمة 191.967 ألف مكالمة، وإصدار 13 تعميمًا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، واعتماد وتأهيل 3 شركات إدارة مطالبات.

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