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شاهد.. ماذا فعلت البرديات الكثيفة بالطرق والسيارات في الطائف

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شاهد.. ماذا فعلت البرديات الكثيفة بالطرق والسيارات في الطائف

شاهد.. ماذا فعلت البرديات الكثيفة بالطرق والسيارات في الطائف

شاهد.. ماذا فعلت البرديات الكثيفة بالطرق والسيارات في الطائف
٠٢:٤٩:٥١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نتيجة الأجواء الباردة والطقس المتقلب وتساقط أمطار غزيرة وبرديات كثيفة، توقفت الطرق وتعطلت حركة السيارات في محافظة الطائف بمنطقة مكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض الطريق بين الحوية والطائف وكيف توقفت السيارات متراصة بعدما تراكمت بردية كثيفة غطت المنطقة.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

 كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

 

 

 

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