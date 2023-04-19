الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. المحكمة العليا تجدد دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ الخميس
6 علامات على عدم انتظام ضربات القلب.. انتبه لها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
تطور خطير.. روسيا تدرس إمكانية إخلاء سفارتها في السودان
قبل العيد.. طبيب عيون يحذر من “العدسات اللاصقة” ويكشف السبب (فيديو)
مدينة أمريكية تبحث عمن يحملون هذا الاسم لتسجيل رقم قياسي عالمي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. المحكمة العليا تجدد دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ الخميس

عاجل.. المحكمة العليا تجدد دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ الخميس

عاجل.. المحكمة العليا تجدد دعوتها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ الخميس
٠٢:١٦:٥٣ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس

جددت المحكمة العليا دعوتها لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 168 / هـ ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 23 / 3 / 2023م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال شهر رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة بجامعة شقراء.. غداً

تعليق الدراسة بجامعة شقراء.. غداً

٠٧:٢٧ م، الأحد، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٤
بعد دخوله حيز التنفيذ.. وسم (إعفاء السعوديين من التأشيرة) يتصدر الترند بالمملكة

بعد دخوله حيز التنفيذ.. وسم (إعفاء السعوديين من التأشيرة) يتصدر الترند بالمملكة

٠٢:٥٦ ص، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠٢٢
الجوازات: طباعة أكثر من مليون «هوية مقيم» خلال أسبوعين

الجوازات: طباعة أكثر من مليون «هوية مقيم» خلال أسبوعين

٠٦:٣٣ م، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
أردوغان: من لا يحترم موقفنا من أزمة سوريا سيدفع الثمن.. لسنا بلداً تستسلم

أردوغان: من لا يحترم موقفنا من أزمة سوريا سيدفع الثمن.. لسنا بلداً تستسلم

٠٤:٤٠ م، الأربعاء، ١٧ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *