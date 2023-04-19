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تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق
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تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق

تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق

تحذير مهم من طقس الـ 24 ساعة القادمة على هذه المناطق
٠٣:٢٨:٥٦ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر محذرًا من طقس الـ 24 ساعة القادمة على عدد من المناطق.

أمطار غزيرة من اليوم وحتى الغد بهذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تمتد من اليوم الأربعاء  حتى صباح غد الخميس، على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير.

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وأضاف أن الحالة تمتد إلى أجزاء متفرقة من مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجنوب الشرقية.

أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر

كما تمتد نواحي الربع الخالي من المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد.

وتكون الأمطار غزيرة على محافظات جنوب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة وجنوب شرق منطقة المدينة مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

 تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

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 كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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