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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٢:٠١:٥٢ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.29 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.44 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.72، وعيار 14 بـ 139.00، وعيار 12 سجل 119.15 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7411 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1668 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.293 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.48 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.36 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.30 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.11، وعيار 14 بـ 140.86، وعيار 12 سجل 120.74 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7510 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1690 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.477 ريال.

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