تطور خطير.. روسيا تدرس إمكانية إخلاء سفارتها في السودان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، أن السلطات الروسية تدرس إمكانية إخلاء السفارة الروسية في السودان.

صعوبة كبيرة في عمليات الإخلاء

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن هناك صعوبة كبيرة في عمليات الإخلاء بسبب إغلاق مطار الخرطوم نتيجة اشتباكات عنيفة.

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وحسب “سبوتنيك، فإن موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني لدى روسيا وتراقب تطورات الوضع في السودان، الوضع هادئ لكن الهدنة لم تحترم والقتال مستمر.

موسكو تدرس خيارات مختلفة لتطور الوضع

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الاتصالات مع السفير السوداني تجري كل يوم، وأن موسكو تدرس خيارات مختلفة لتطور الوضع.

وأكد أنه في حين أن المطارات في البلاد مغلقة، فإن خطوط النقل لا تعمل، “لذلك لا يزال الخروج من هذا الوضع خطيرًا.

إلغاء عملية إجلاء 150 ألمانيًا

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام ألمانية أن برلين اضطرت لوقف رحلة لإجلاء نحو 150 مواطنًا ألمانيًا من السودان، مشيرة إلى إلغاء عملية إجلاء 150 ألمانيًا بينهم دبلوماسيون وعمال إغاثة من السودان.

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وأكدت أنه تم إيقاف مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150مواطنًا من السودان بسبب المعارك في العاصمة، وأن طائرة ألمانية توقفت في اليونان ولم تتمكن من التوجه للخرطوم لإجلاء الرعايا.

ارتفاع أعداد القتلى لأكثر من 174 قتيلاً

يأتي هذا في القوت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط مطار الخرطوم والقيادة العامة للجيش، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 174 قتيلاً.