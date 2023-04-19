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قبل العيد.. طبيب عيون يحذر من “العدسات اللاصقة” ويكشف السبب (فيديو)
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قبل العيد.. طبيب عيون يحذر من “العدسات اللاصقة” ويكشف السبب (فيديو)

قبل العيد.. طبيب عيون يحذر من “العدسات اللاصقة” ويكشف السبب (فيديو)

قبل العيد.. طبيب عيون يحذر من “العدسات اللاصقة” ويكشف السبب (فيديو)
٠١:٣٥:٢٤ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور حسين السقاف، استشاري طب وجراحة العيون، من شراء العدسات اللاصقة من أماكن غير معروفة أو عبر الإنترنت.

وقال في مقطع فيديو – بحسب “اليوم” – إن بعض الفتيات يشترين العدسات غير الأصلية لرخص ثمنها، مؤكدًا أن هذه النوعية من العدسات لا يتم حفظها بالطريقة الصحيحة.

وأضاف: مهم جدًا إذا تريدين شراء العدسات أن تذهبي لمحل مرخص من جانب وزارة الصحة أو صيدلية من الصيدليات.

نصائح قبل استخدام العدسات 

في سياق متصل، قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة حرصًا على صحة العينين.

وشددت الوزارة في إنفوجراف على صفحة “تجمع الرياض الأول”بـ”تويتر”، على ضرورة الحرص على تطبيق تعليمات الاستخدام والعناية الصحيحة للعدسات اللاصقة؛ لتفادي أي تقرحات للقرنية قد تؤدي لـ #العمى.

ونصحت وزارة الصحة بالتالي:

1-ابتعد عن شراء العدسات اللاصقة من المحلات غير المرخصة.

2-عليك استخدام المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة لتنظيفها.

3-عدم النوم بالعدسات أيا كان نوعها تجنبًا للإصابة بالالتهابات.

4-عدم السباحة بالعدسات.

5-لا تلبس العدسات في الأجواء المحملة بالغبار.

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العدسات العدسات اللاصقة طبيب طبيب عيون

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