مدينة أمريكية تبحث عمن يحملون هذا الاسم لتسجيل رقم قياسي عالمي

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تسعى مدينة كيلي الأمريكية إلى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال جمع ما لا يقل عن 2326 شخصًا يُدعون كايل في مكان وتوقيت واحد.

وأعلنت المدينة الواقعة بولاية تكساس، أن التجمع سيعقد كجزء من معرض كيلي إيه تيكس ترافاجانزا خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو في ليك كايل بارك.

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وتسعى المدينة من خلال التجمع مساءً يوم 21 مايو إلى كسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكبر تجمع للاسم نفسه (الاسم الأول فقط).

الرقم السابق

والرقم القياسي السابق مسجل باسم تجمع من 2325 شخصًا يدعى إيفان في البوسنة والهرسك في عام 2017، بحسب وكالة “يو بي آي”.

وقالت كلوديا روشا، مسؤولة الفعاليات الخاصة في مدينة كيلي، في بيان صحفي: “من أجل تحطيم هذا الرقم القياسي، نحن ندعو جميع كيلي.

وتابعت “نحتاج إلى كيلي طويل القامة، و كيلي القصير، وكيلي الصغير، وكيلي العجوز للاقتراب من الرقم القياسي المسجل منذ خمس سنوات”.

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وتابعت: “نحن متحمسون للغاية لمعرض كايل الافتتاحي القادم ولدينا آمال كبيرة في أن يدخل هذا الحدث موسوعة الأرقام القياسية”.

3 مميزات

وسيحظى كل من يحمل اسم “كيلي” بـ3 مميزات:

1 – الدخول إلى خيمة كبار الشخصيات.

2 – الحصول على قميص مجاني.

3 – الدخول إلى المعرض مجاني.