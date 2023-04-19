الرياض صباحًا.. شاهد السيول تجري كالأنهار في الدوادمي والأرطاوية والمجمعة

تواصل – فريق التحرير:

وسط طقس متقلب، جرت صباح اليوم الأربعاء، السيول أنهارًا نتيجة تساقط أمطار غزيرة على محافظات مختلفة من منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول بشعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة ووادي الرشاء بين البجادية والدوادمي.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

🔴 فيديو

سيل شعيب الحثاقي

بين الارطاوية والمجمعه

الأربعاء ٢٨ رمضان ١٤٤٤هـ

19 إبريل 2023م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/mTxZuZNwxY — طقس (@tqqs) April 19, 2023

جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

🔴 فيديو

سيل وادي #نجران

الأربعاء ٢٨ رمضان ١٤٤٤هـ

19 إبريل 2023م

من | صالح ال داشل

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. pic.twitter.com/Ou7wzKecVJ — طقس (@tqqs) April 19, 2023

كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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