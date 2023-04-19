وحملة اعتقالات.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى وأريحا وعين السلطان

تواصل – واس:

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في إطار إجراءاتها الاستفزازية لمشاعر المصلين والمعتكفين في باحاته.

كما نفّذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش، طالت عددًا من بلدات الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ومواجهات.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية واليوم نحو سبعة فلسطينيين.

وحذرت في الوقت ذاته، من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم الـ74 على التوالي.

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا ومخيم عين السلطان

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عين السلطان من مدخل المدينة الشمالي، وداهمت منزل المواطن سمير أبو شرار، دون التبليغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في نابلس ورام الله

وحسب وكالة “وفا”، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من نابلس، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات خاصة إسرائيلية “مستعربين” اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة الليلة الماضية، واختطفت الفتى عبد الله سلطان الزمر، من مخيم عسكر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة من راس كركر شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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يأتي هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار.

وأخطرت بوقف العمل والبناء بمسجد و 18 منزلاً في سلفيت، وهدمت متجرًا في الخليل، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بأنحاء متفرقة.