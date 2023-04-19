لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح لا تفوتك في العيد

تواصل – واس:

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية أصحاب الأمراض المزمنة من بعض الأطعمة التي يتم تناولها في العيد، والتي من شأنها أن تخل بالنظام الغذائي لغالبيتهم التي تؤدي إلى مشاكل صحية، مما تحتاج إلى عناية محددة وفقًا للإرشادات الطبية.

نصائح مهمة

وتتضمن النصائح المقدمة من المدينة:

– أهمية تناول الطعام بنوعيته وكميته بناءً على توصيات الأطباء والمختصين في التغذية.

-الحرص على تناول الأدوية في مواعيدها وحسب الجرعات الموصوفة.

-قياس مؤشر السكر والضغط بانتظام ومراقبة انتظام دقات القلب خاصةً بعد تناول الكثير من الحلويات الغنية بالسكر.

-من المهم تناول الوجبات في مواعيدها وعدم تفويت أيّ وجبة خاصةً وجبة الفطور.

-الاعتدال في تناول حلويات العيد مثل المعمول والكعك وغيرها، تجنب الإفراط فيها مهما كانت المغريات شديدة لتجنب المضاعفات الصحية.

-تجنب الإكثار من تناول النشويات في العيد خاصةً لمرضى السكر.

إضافةً إلى الحرص على زيادة تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية لما لذلك من فوائد كبيرة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

المحافظة على كفاءة أداء أجهزته كالكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمي.

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توصيات طبية

كما دعت إلى:

-ضرورة الانتظام في شرب الماء خلال اليوم بكمية لا تقل عن 8 أكواب.

-تقليل استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية وتجنبها قدر الإمكان.

-الامتناع عن تناول الأطعمة الجاهزة وتناول الأطعمة الصحية والمُعدة منزلياً، وممارسة الرياضة ولو لفترة قصيرة بشكل منتظم.

-يمكن ممارسة المشي السريع للحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.

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